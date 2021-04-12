В Петрозаводске родителей будут прививать от коронавируса в детских поликлиниках

В петрозаводских детских городских поликлиниках № 1 и № 2 откроют пункты вакцинации.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков анонсировал открытие новых пунктов вакцинации от коронавируса в столице Карелии.

"Большинство семей имеют детей. Дети часто болеют. Родителям таких детей крайне неудобно вакцинироваться во взрослой поликлинике: просто не хватает времени из-за работы или постоянного ухода за ребёнком. Поэтому мы решили охватить вакцинацией от коронавирусной инфекции и эту часть населения, предусмотрев в ближайшее время открытие пунктов вакцинации в детских городских поликлиниках № 1 и № 2 в Петрозаводске. Здесь будут прививать родителей, которые пришли на приём с детьми, а также всех взрослых жителей без предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических норм. Для этого продумана логистика с обязательным разделением потоков взрослых и детей", - пишет министр здравоохранения республики.

Охлопков напомнил, что в Карелии уже открыты 31 стационарный и 43 мобильных пункта вакцинации.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса.