Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса

В Карелии полностью вакцинировались 31 686 человек, заболевших после прививки - менее 1%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава Карелии, прививка от коронавирусной инфекции не гарантирует того, что человек не заболеет. При этом заболевание пройдёт в лёгкой форме даже у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, уверен министр.

"Минздрав Карелии осуществляет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения «Спутника V» в России не зафиксировано ни одного случая летального исхода от вакцины, а количество нежелательных реакций составляет не более 0,1%. В Республике Карелия заболевших после прививки - менее 1%. В большинстве случаев инфицирование произошло ещё до формирования устойчивого иммунитета. Так, пожилой житель Петрозаводска М. (71 год), заболел ковидом в лёгкой форме на второй неделе после введения второго компонента вакцины «Спутник V». Пожилых пациентов, даже с лёгкой формой ковида, мы госпитализируем. Он находился в больнице всего одну неделю. Рядом с ним лежал пациент такого же возраста с крайне тяжёлой степенью заболевания (КТ1-2), который не сделал прививку. Это говорит о многом!" – пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По данным министра, на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 47 734 жителя Карелии, полностью вакцинировались 31 686 человека. 22 071 (46,2% от количества вакцинированных) пожилой человек, старше 60 лет, сделал прививку. Всего же на данный момент в Карелию поступило 64 793 дозы вакцины «Спутник V».

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 58 человек, подтверждены еще три смерти. Всего с начала пандемии в республике инфицированы 44826 человек, умерли 423 пациента.