Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
А уголек-то коптит 1
12.04.2021 15:05
Стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет 9
12.04.2021 14:01
Дороги в Петрозаводске отремонтирует прежний подрядчик – теперь за миллиард рублей 14
12.04.2021 16:30
В Карелии 14 человек заявились на праймериз "Единой России" перед выборами в Заксобрание 14
12.04.2021 14:40
Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии
Сегодня 09:53
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30
С начала года Карелия сократила госдолг почти на 2 миллиарда рублей
12.04.2021 16:06

Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса

Новости. Общество
12:49, 13 Апреля 2021
фото: © Архив EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Загрузка...

В Карелии полностью вакцинировались 31 686 человек, заболевших после прививки - менее 1%, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как отметил глава Минздрава Карелии, прививка от коронавирусной инфекции не гарантирует того, что человек не заболеет. При этом заболевание пройдёт в лёгкой форме даже у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, уверен министр.

"Минздрав Карелии осуществляет постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики COVID-19. С начала применения «Спутника V» в России не зафиксировано ни одного случая летального исхода от вакцины, а количество нежелательных реакций составляет не более 0,1%. В Республике Карелия заболевших после прививки - менее 1%. В большинстве случаев инфицирование произошло ещё до формирования устойчивого иммунитета. Так, пожилой житель Петрозаводска М. (71 год), заболел ковидом в лёгкой форме на второй неделе после введения второго компонента вакцины «Спутник V». Пожилых пациентов, даже с лёгкой формой ковида, мы госпитализируем. Он находился в больнице всего одну неделю. Рядом с ним лежал пациент такого же возраста с крайне тяжёлой степенью заболевания (КТ1-2), который не сделал прививку. Это говорит о многом!" – пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".

По данным министра, на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 47 734 жителя Карелии, полностью вакцинировались 31 686 человека. 22 071 (46,2% от количества вакцинированных) пожилой человек, старше 60 лет, сделал прививку. Всего же на данный момент в Карелию поступило 64 793 дозы вакцины «Спутник V».

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирус выявлен у 58 человек, подтверждены еще три смерти. Всего с начала пандемии в республике инфицированы 44826 человек, умерли 423 пациента.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

12.04.2021 15:50
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
А уголек-то коптит 1
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 12
08.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»