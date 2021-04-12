Еще три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

За минувшие сутки подтверждены три смерти от коронавирусной инфекции в Петрозаводске и Костомукше.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 13 апреля, в Республиканской инфекционной больнице скончались 80-летняя жительница деревни Тукса и 72-летний житель Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 умер 83-летний житель Кеми. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии умерли 423 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных – 44826.

За сутки выздоровел еще 81 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42639 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7299,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3168,6 случая, по Северо-Западу – 5589,5.

Сутками ранее в республике были подтверждены два летальных исхода от коронавируса.