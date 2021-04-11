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Коронавирус унес жизни 420 жителей Карелии с начала пандемии

Новости. Общество
09:20, 12 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки в республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 12 апреля, в Карелии зарегистрированы еще две смерти. В Республиканской инфекционной больнице скончался 87-летний житель Петрозаводска, в Госпитале для ветеранов войн – 62-летний житель поселка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Число смертей от коронавируса увеличилось до 420.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших – 57 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести.

Всего с начала пандемии инфицировано 44768 жителей республики.

За сутки выздоровели еще 78 человек. Выписано по выздоровление всего 42558 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7290,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3162,9 случая, по Северо-Западу – 5579,8.

Накануне в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса.

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