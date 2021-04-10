За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса и 61 заболевший, трое в тяжелом состоянии

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 87-летняя жительница поселка Шальский и 80-летний петрозаводчанин, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 83-летняя жительница поселка Пиндуши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на 11 апреля составило 418 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 61 человека. Из этого числа заболевших – 61 человек, из них 4 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано коронавирусом 44709 человек.

Выздоровели 42480, за сутки выписаны по выздоровлению 83 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7280,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3157 случаев, по Северо-Западу – 5571.