Родители учащихся Академического лицея в Петрозаводске выступают против введения второй смены

Академическому лицею на Древлянке грозит уплотнение и вторая смена, в том числе из-за набранных первых классов в строящуюся школу в микрорайоне «Скандинавия».

В редакцию «Столицы на Онего» обратились родители учащихся Академического лицея, которые бью тревогу по поводу ведения второй смены в образовательном учреждении. Сразу две параллели — шестые и восьмые классы — с нового учебного года будут учиться с 14:00 до 19:00. О данном решении директор Академического лицея сообщила законным представителям учащихся параллели 5-х и 7- х классов на родительском собрании еще в конце апреля. Родители написали главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву и мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой помочь отстоять первую смену в школе.

«У нас в Академическом лицее на Древлянке планируется введение второй смены в параллели шестых и восьмых классов со следующего учебного года, — пишут родители. — Причиной этого в том числе является и несвоевременная сдача новой школы в Скандинавии. Мы обращались к главе республики, новому мэру города, министру образования. Мы просто обычные родители, которые хотят, чтобы наши дети учились в первую смену (именно поэтому мы выбрали 6 лет назад из всех школ Древлянки именно эту, с одной сменой), продолжали заниматься дополнительным образованием, которым некоторые занимаются с 4-5 лет. Из-за мер, предпринятых школой в борьбе с ковидной инфекцией, родители не имеют возможности даже собраться и обсудить данный вопрос».

Ответ родители получили только от Минобразования, где заверили, что в «Положение о режиме работы МОУ Академический лицей», утвержденного в 2019 году, изменений пока не внесено, учебные занятия организуются в одну смену.

При этом в ведомстве отметили, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам предусмотрено, что в общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет. Работа в учреждении должна осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся.

Петрозаводчане обеспокоены, что на этой неделе учебный год заканчивается, а родители до сих пор не извещены о графике работы школы на следующий год.

«Мы хотим, чтобы наши дети учились в своем районе Древлянка в первую смену, чтобы они, как и прежде, посещали после учебных занятий свои музыкальные и спортивные школы, танцевальные и театральные кружки», — пишут в своем обращении родители.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Компания «КСМ» планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. В администрации города не сомневаются, что подрядчик выполнит все работы в срок, и готовятся принять объект в муниципальную собственность. После этого учреждению необходимо будет пройти лицензирование на осуществление образовательной деятельности. Уже сегодня создано юридическое лицо — МОУ «Средняя школа № 55».

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы», — сообщала тогда еще глава Петрозаводска Ирина Мирошник.