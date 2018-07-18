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Новости. Общество
18:40, 18 Июля 2018
фото: gazeta.ru

Родителям новорожденных будут дарить подарки от государства

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Минпромторг определился с основой подарка для новорожденных. Родителям малышей будут выдавать подгузники, комбинезоны, чепчики — всего не менее 12 предметов.

Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России в подарок от государства, пишет газета "Известия".

Как сообщила руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, ведомство провело анализ "возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных" и пришло к выводу, что отечественная промышленность "способна обеспечить разрабатываемую программу "Подарок новорожденному" необходимой номенклатурой требуемого качества".

Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, уточнила Залина Корнилова.

В списке наиболее необходимых предметов — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные, отметила представитель Минпромторга.

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Комментарии

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sherhan2
2018-07-18 20:01:58
На поставку данных товаров проведут,как обычно,тендер.И получим перевод денег на очередной утиль,непригодный для малышей.Но известно об этом станет после стопитсот жалоб и комиссий.Дайте семьям этот перечень в денежном отношении,они сами выберут список детских товаров. А так похоже,что кто то из депутатов решил фабрику по пошиву чепчиков открыть.
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