Родителям новорожденных будут дарить подарки от государства

Минпромторг определился с основой подарка для новорожденных. Родителям малышей будут выдавать подгузники, комбинезоны, чепчики — всего не менее 12 предметов.

Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России в подарок от государства, пишет газета "Известия".

Как сообщила руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, ведомство провело анализ "возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных" и пришло к выводу, что отечественная промышленность "способна обеспечить разрабатываемую программу "Подарок новорожденному" необходимой номенклатурой требуемого качества".

Итоговый перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности, уточнила Залина Корнилова.

В списке наиболее необходимых предметов — одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, салфетки влажные, отметила представитель Минпромторга.