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Родственники достали жителя Петрозаводска из долговой ямы

Новости. Общество
10:32, 26 Июля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жителю Петрозаводска родственники помогли выплатить почти миллион рублей долга по алиментам, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с должника алиментных платежей. Мужчина длительное время не трудоустраивался и без уважительных причин не платил алименты.

Суд неоднократно привлекал должника к административной ответственности, назначая обязательные работы. Позже судебный пристав предупредил неплательщика, что за дальнейшее уклонение от неуплаты алиментов он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Когда сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей, на семейном совете ближайшими родственниками было принято решение помочь должнику выбраться из долговой ямы. Так, с помощью родственников задолженность была погашена в полном объеме и перечислена взыскателю.

Кроме того, должник встал на учет в Центр занятости населения Петрозаводска в качестве безработного, ему назначено пособие, копия исполнительного документа направлена в адрес Центра для исполнения и удержания ежемесячных платежей.

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Комментарии

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кир
2021-07-26 11:48:10
Не верю. Работы полно, а они не идут. В моем квартале такие водятся.
театральный критик
2021-07-26 10:40:07
Из-за долгов квартиру не мог продать ?
Гость
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