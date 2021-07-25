Родственники достали жителя Петрозаводска из долговой ямы

Жителю Петрозаводска родственники помогли выплатить почти миллион рублей долга по алиментам, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с должника алиментных платежей. Мужчина длительное время не трудоустраивался и без уважительных причин не платил алименты.

Суд неоднократно привлекал должника к административной ответственности, назначая обязательные работы. Позже судебный пристав предупредил неплательщика, что за дальнейшее уклонение от неуплаты алиментов он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Когда сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей, на семейном совете ближайшими родственниками было принято решение помочь должнику выбраться из долговой ямы. Так, с помощью родственников задолженность была погашена в полном объеме и перечислена взыскателю.

Кроме того, должник встал на учет в Центр занятости населения Петрозаводска в качестве безработного, ему назначено пособие, копия исполнительного документа направлена в адрес Центра для исполнения и удержания ежемесячных платежей.