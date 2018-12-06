Рогалевич обвинил во лжи замминистра здравоохранения Карелии Савина

Скандал разгорелся во время обсуждения поправки в бюджет по выделению дополнительных денег для больных диабетом.

В четверг замминистра Роман Савин на заседании парламента сказал, что в 2017 году на программу по диабету освоено 91,5 тыс рублей, на 2018 год освоенная сумма составила 95,9 млн рублей. Сейчас все препараты закупаются на 2019 год. Он предложил в январе-февраля 2019 года вернуться к этой теме.

При этом утвердительно ответил на вопрос депутата Андрея Рогалевича об обеспечении всех больных сахарным диабетом необходимыми средствами.

"Сейчас у нас отсроченых рецептов нет", - сказал Роман Савин.

После этого Рогалевич возмутился и сказал, что в Сегежском районе жители не обеспечиваются ни лекарствами, ни средствам индивидуального контроля.

"Я понимаю, что вам надо сохранить лицо и сказать что все хорошо, но это неправда. Вы сейчас лжете. Это недостоверная информация, когда вы говорите депутатам. Я лично отправил на имя министра обращение оказать человеку помощь и разобраться, почему он не получает необходимое ему лекарственное обеспечение",- сказал депутат.

"Если такие единичные случаи могут присутствовать, то мы разберемся. Инсулин, сахороснижающие препараты, средства самоконтроля на складе "Карелфарма" присутствуют в полном объеме, проблем здесь нет", - парировал чиновник.