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Новости. Общество
12:04, 06 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Рогалевич обвинил во лжи замминистра здравоохранения Карелии Савина

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Скандал разгорелся во время обсуждения поправки в бюджет по выделению дополнительных денег для больных диабетом.

В четверг замминистра Роман Савин на заседании парламента сказал, что в 2017 году на программу по диабету освоено 91,5 тыс рублей, на 2018 год освоенная сумма составила 95,9 млн рублей. Сейчас все препараты закупаются на 2019 год. Он предложил в январе-февраля 2019 года вернуться к этой теме.

При этом утвердительно ответил на вопрос депутата Андрея Рогалевича об обеспечении всех больных сахарным диабетом необходимыми средствами.

"Сейчас у нас отсроченых рецептов нет", - сказал Роман Савин.

После этого Рогалевич возмутился и сказал, что в Сегежском районе жители не обеспечиваются ни лекарствами, ни средствам индивидуального контроля.

"Я понимаю, что вам надо сохранить лицо и сказать что все хорошо, но это неправда. Вы сейчас лжете. Это недостоверная информация, когда вы говорите депутатам. Я лично отправил на имя министра обращение оказать человеку помощь и разобраться, почему он не получает необходимое ему лекарственное обеспечение",- сказал депутат.

"Если такие единичные случаи могут присутствовать, то мы разберемся. Инсулин, сахороснижающие препараты, средства самоконтроля на складе "Карелфарма" присутствуют в полном объеме, проблем здесь нет", - парировал чиновник.

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Комментарии

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Хаос
2018-12-06 12:30:58
Вот еще один пример: знакомый ранее проживал в районе ул. Кемской, поменяв квартиру переехал в Центр города, официально там прописавшись. Практически сразу уехал на три года в Санкт-Петербург в командировку, в ПТЗ приезжал только по выходным. Лечение и медицинскую помощь получал в Питере, в медицинские учреждения в ПТЗ не обращался около 6 лет. Вернувшись в ПТЗ обратился в поликлинику в центре города по прописке, от сотрудников регистратуры он узнал, что он числится в поликлинике на Ключевой, т.к. якобы он там ежегодно проходит обследование. В ходе разбирательства было установлено, что работники поликлиники на Ключевой внесли его (знакомого) в свою базу с целью получения дополнительного финансирования, при этом самостоятельно завели на него документы и указав что он к ним обращался. Кругом битва за деньги.
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