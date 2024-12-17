Роман Голубев вручил награды победителям республиканской премии «Птица»

Более 30 молодых инициативных ребят, их наставники, молодежные коллективы и объединения были отмечены наградами за успехи в творчестве и общественной деятельности.

Победителей ежегодной республиканской премии «Птица» выбирали в номинациях «Творческая личность года», «Волонтер года», «Патриот года», «Медиаактивисты года» и «Общественные деятели года». Об этом сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.

«Карелия подтвердила абсолютное лидерство во всех грантовых конкурсах „Росмолодежи“, побив все рекорды. Особенно радует, что наша республика выиграла в конкурсе „Регион для молодых“, поэтому в следующем году у нас появится Дом молодежи, будет профинансировано огромное количество проектов. Наша молодежь сегодня и на передовой, выполняет задачи в зоне СВО, и здесь, вместе с волонтерами помогает фронту, и везде: в науке, спорте, творчестве, на производстве. Вместе со всей страной», — рассказал министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.