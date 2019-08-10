"Росатом" объяснил радиационный скачок в соседнем с Карелией регионе

"Росатом" распространил официальное заявление, из которого следует что "в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом".

Два дня уважающие себя специалисты терялись в догадках: почему при возгорании и взрыве двигателя жидкостной ракеты на испытательном полигоне ВМФ в Неноксе 8 августа вдруг скачкообразно изменился радиационный фон в расположенном по соседству 200-тысячном Северодвинске?

Как пишет "Российская газета", минимальная ясность появилась только сегодня, 10 августа - после того, как Департамент коммуникаций ГК "Росатом" распространил официальное заявление, из которого следует что "в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

В "Росатоме" выразили соболезнования родным и близким погибших и заверили, что их семьям будет оказана помощь и поддержка.

Ранее, со ссылкой на информацию Минобороны, сообщалось о двух погибших и шести пострадавших. И тогда же пресс-служба администрации Северодвинска сообщила, что 8 августа в период с 11.50 до 12.20 по московскому времени было "обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов". При этом уточнялось, что датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) находятся примерно в 40 километрах от села Ненокса, рядом с которым на военном полигоне произошел инцидент.

С учетом краткого и, увы, скорбного признания, которое сделал "Росатом", находится объяснение подскочившему вокруг Неноксы радиационному фону и его быстрому снижению - как уверяют, до естественного природного фона. Разрушенный изотопный источник, который был с определенными целями установлен на ракете, проходившей испытания, - это не ядерный реактор и не ядерный заряд. От них он принципиально отличается тем, что использует энергию естественного распада радиоактивных изотопов, а не цепную ядерную реакцию, вызванную человеком.

Изотопный источник (ИИ) или радиоизотопный генератор (РИТЭГ) - это устройства, которые сконструированы таким образом, чтобы использовать энергию радиоактивного распада для нагрева теплоносителя или прямого преобразования её в электроэнергию. Инциденты с подобными устройствами случались и в прошлом - в СССР, США, Японии и некоторых других странах. Чаще всего как автономные источники энергии они использовались (и сейчас используются) в разного рода космических аппаратах, в энергообеспечении труднодоступных маяков, постов и станций наблюдения на удаленных островах, в высокогорье и т.п.

Тем временем спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в аптечных киосках города в пятницу не найти препараты с содержанием йода.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - сказала фармацевт аптеки в столице Поморья.