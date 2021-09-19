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Росавиация планирует открыть прямое авиасообщение между Петрозаводском и Минском

Новости. Общество
11:39, 21 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Аэропорт "Петрозаводск"»

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Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов из 11 городов России в Белоруссию.

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, пишет Интерфакс-запад со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

В свою очередь Минтранс Беларуси сообщил, что «при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо пользоваться теми требованиями, которые предъявляются российской стороной, а именно использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

По данным Минтранса, в ближайшее время разработчиками будет доработано данное приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам за исключением маршрута Минск-Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.

По данным Минтранса, до пандемии только две российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты семь российских авиакомпаний по различным направлениям.

Помимо уже существующих направлений Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калиниград-Гродно.

«Одновременно с этим, авиационные власти Беларуси совместно с ОАО «Авиакомпания Белавиа» проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям и открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании», — отмечают в Минтрансе.

Ранее авиакомпания, чьи самолеты летают в Петрозаводск, повысила цены на билеты.

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