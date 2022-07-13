Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России

Ограничения на полеты в южные и центральные регионы введены с 24 февраля.

Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центра России продлили до 5 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Вновь останутся закрытыми воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — сообщили в Росавиации.

Напомним, ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.