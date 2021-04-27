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«Росгосстрах» получил премию «Эврика» за инновации и передовые технологии

Новости. Общество
15:13, 28 Апреля 2021
фото: © «Росгосстрах»

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25.03.2021 12:23
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Компания «Росгосстрах» стала лауреатом премии «Эврика» в номинации «За достижения в области внедрения инноваций и передовых технологий».

Этой премией награждаются страховые союзы и компании, внесшие наиболее заметный вклад в создание и внедрение самых новых инструментов и решений.

О награждении «Росгосстраха» этой престижной премией было объявлено на V Форуме страховых инноваций InnoIns-2021, организованном и проведённом при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков. На InnoIns-2021 обсуждался широкий круг проблем, связанных со страховой трансформацией страхового бизнеса, влиянием пандемии на развитие и внедрение технологий, позицией и политикой регулятора, взаимодействием страховых организаций с государственными информационными ресурсами, внедрением BigData и искусственного интеллекта.

В работе форума приняли участие представители Банка России, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, Ассоциации «ФинТех», фонда «Сколково», Ассоциации больших данных, страховых организаций и провайдеров высокотехнологичных продуктов и услуг. Компания «Росгосстрах» выступила партнёром Форума.

Руководитель блока цифрового бизнеса «Росгосстраха» Дмитрий Литовченко, выступая на форуме, отметил: «В „Росгосстрахе“ сейчас идет активная фаза внедрения новейших технологий на самых различных уровнях — от использования роботов в бизнес-процессах до предоставления удобных онлайн-платформ для работы страховых агентов и партнеров. Мы меняем всю сервисную инфраструктуру, строим своего рода „цифровой дом“ с различными сервисными вертикалями, который с равным успехом будут „обживать“ как агенты, так и потребители, желающие узнать больше о страховании, определиться с удобным для себя способом покупки, детально разобраться с алгоритмами возмещения возможного ущерба».

«В свое второе столетие наша компания входит с большим количеством инноваций, с новыми продуктовыми предложениями и сервисами, а также с пониманием ожидания клиентов от возможностей страхования», — подчеркнул Дмитрий Литовченко.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.

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