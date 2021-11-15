890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Приватизация без интерпретации
Сегодня 09:00

«Росгосстрах» вошёл в число лучших работодателей России

Новости. Общество
11:39, 29 Ноября 2021
фото: © «Росгосстрах»

Новости партнеров

«Росгосстрах» признан одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG: компания стала обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.

«Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге», — отмечает директор по персоналу компании «Росгосстрах» Дмитрий Лаврентьев.

В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление». В группах «сотрудники и общество» и «экология» «Росгосстрах» взял «бронзу», в «корпоративном управлении» «золото».

Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.

Шестого октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

 Новости Партнеров

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
23.11.2021, 14:01
Вы уволены!
22.11.2021, 10:18
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска
22.11.2021, 15:33
Три улицы связали новый микрорайон Петрозаводска с городом (ФОТО)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 09:00
Ничего лишнего - только деньги
Приватизация без интерпретации
Власти озабочены тем, что планы приватизации государственного и муниципального имущества в Карелии могут вызвать недовольство среди населения.
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Чичин в розыске 4
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 9
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»