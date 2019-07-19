Росгрвардейцы помогли пьяному покупателю в Суоярви выйти из магазина

В Суоярви пьяный покупатель никак не хотел уходить из магазина, на помощь пришлось позвать сотрудников вневедомственной охраны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Вечером минувшего вторника, 16 июля, помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась работникам одного из торговых заведений Суоярви.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась заместитель директора магазина и пояснила, что неизвестный ей молодой человек в довольно подвыпившем состоянии находился в магазине и не хотел уходить.

Стражам правопорядка пришлось вмешаться в ситуацию и помочь персоналу торгового заведения. Росгвардейцы установили личность правонарушителя. Им оказался 23-летний житель Суоярви.

Гражданин задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан местным полицейским для дальнейшего разбирательства. Молодому человеку грозит административный штраф за нарушение общественного порядка.