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Новости. Происшествия
15:16, 19 Июля 2019
фото: @ ИТАР-ТАСС

Росгрвардейцы помогли пьяному покупателю в Суоярви выйти из магазина

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В Суоярви пьяный покупатель никак не хотел уходить из магазина, на помощь пришлось позвать сотрудников вневедомственной охраны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Вечером минувшего вторника, 16 июля, помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась работникам одного из торговых заведений Суоярви.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратилась заместитель директора магазина и пояснила, что неизвестный ей молодой человек в довольно подвыпившем состоянии находился в магазине и не хотел уходить.

Стражам правопорядка пришлось вмешаться в ситуацию и помочь персоналу торгового заведения. Росгвардейцы установили личность правонарушителя. Им оказался 23-летний житель Суоярви.

Гражданин задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан местным полицейским для дальнейшего разбирательства. Молодому человеку грозит административный штраф за нарушение общественного порядка.

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Комментарии

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кир
2019-07-19 15:52:17
Нужна тупая рубрика для любителей. "Вести из морга".
Геннадий Гаврилов
2019-07-19 15:30:23
У нас нет более важных новостей ,кроме этой ? Или у редакции такой извращенный вкус ?
карел
2019-07-19 15:25:49
Ох уж эти росгвардейцы ! Уже и задержать , и доставить сами не могут , полицию нормальную вызывают . К чему они и нужны ?? Только народ разгонять что ли ?
Гость
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