Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 8 стволов

Добровольно жители Карелии сдали сотрудникам Росгвардии 20 единиц оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии с 25 ноября по 2 декабря провели более 90 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия и 70 патронов. Росгвардейцы составили 22 протокола об административных нарушениях в сфере оборота оружия, 1 протокол в сфере частной охранной деятельности, а также изъяли 8 единиц огнестрельного оружия.