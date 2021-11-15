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Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 8 стволов

Новости. Общество
10:21, 04 Декабря 2021
фото: © Управление Росгвардии по Карелии

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Добровольно жители Карелии сдали сотрудникам Росгвардии 20 единиц оружия, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии с 25 ноября по 2 декабря провели более 90 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия и 70 патронов. Росгвардейцы составили 22 протокола об административных нарушениях в сфере оборота оружия, 1 протокол в сфере частной охранной деятельности, а также изъяли 8 единиц огнестрельного оружия.

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Комментарии

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nae
2021-12-04 12:56:46
Так сдали стволы, как часть оружия или все таки рабочие оружейные единицы? Если сдали комплектное оружие, так и пишите, что сдали 20 единиц оружия, а не стволов. Неучи.
Сергеич
2021-12-04 12:12:32
Каждую неделю добровольно сдается 15-20 и более стволов. Так сколько же их было 1-2-3 года назад? Больше, чем в Чикаго сто лет назад?
кир
2021-12-04 10:28:04
Пофиг их имитация работы.
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