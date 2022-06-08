Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии пять единиц оружия за неделю

В Карелии сотрудники Росгвардии проверили более 90 владельцев оружия и выявили нарушения, сообщили в ведомстве.

За неделю росгвардейцы провели 94 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 8 единиц оружия. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. У граждан изъято 5 единиц оружия и 76 патронов.