Росгвардейцы Петрозаводска задержали любительницу бесплатной икры и мясных деликатесов

В минувшее воскресенье, 5 февраля, сотрудник Росгвардии Карелии вновь по тревоге выезжали в магазины города.
Утром 5 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета Петрозаводска.
Оказалось, что молодой человек пронес в карманах и рукавах куртки продукты и средства гигиены общей стоимостью более двух тысяч рублей.
Чуть позже тревожной кнопкой воспользовались работники другого петрозаводского гипермаркета.
Группа задержания Росгвардии выяснила, что женщина пронесла мимо кассы несколько банок икры и мясные деликатесы.
Ущерб заведению составил 6,5 тысячи рублей. Всех нарушителей передали полиции, рассказали в Росгвардии Карелии.
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