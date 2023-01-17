Росгвардейцы Петрозаводска задержали любительницу бесплатной икры и мясных деликатесов

В минувшее воскресенье, 5 февраля, сотрудник Росгвардии Карелии вновь по тревоге выезжали в магазины города.

Утром 5 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета Петрозаводска.



Оказалось, что молодой человек пронес в карманах и рукавах куртки продукты и средства гигиены общей стоимостью более двух тысяч рублей.

Чуть позже тревожной кнопкой воспользовались работники другого петрозаводского гипермаркета.



Группа задержания Росгвардии выяснила, что женщина пронесла мимо кассы несколько банок икры и мясные деликатесы.



Ущерб заведению составил 6,5 тысячи рублей. Всех нарушителей передали полиции, рассказали в Росгвардии Карелии.