Росгвардейцы поймали спрятавшегося в гараже злоумышленника

Сотрудники Олонецкого отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленника на охраняемом объекте, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 12 ноября, в 1.19 сработала охранно-пожарная сигнализация в одном из гаражных кооперативов на территории Олонца. Окно в гараже было разбито.

Росгвардейцы задержали злоумышленника – 21-летнего жителя поселка Тукса, который прятался внутри гаража.

Задержанный передан сотрудникам полиции.

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