Росгвардейцы поймали спрятавшегося в гараже злоумышленника

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Сотрудники Олонецкого отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленника на охраняемом объекте, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Во вторник, 12 ноября, в 1.19 сработала охранно-пожарная сигнализация в одном из гаражных кооперативов на территории Олонца. Окно в гараже было разбито.
Росгвардейцы задержали злоумышленника – 21-летнего жителя поселка Тукса, который прятался внутри гаража.
Задержанный передан сотрудникам полиции.
Ранее пьяный пациент набросился на врача в Петрозаводске.
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