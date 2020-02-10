Росгвардейцы помогли утихомирить пьяных дебоширов в больнице Петрозаводска

В Петрозаводске за выходные помощь дважды потребовалась работникам больницы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Так, в субботу, 8 февраля, в 21:07 росгвардейцы выезжали по "тревожной" кнопке в учреждение здравоохранения, где задержали мужчину 1973 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с субботы на воскресенье в 1:33 в этой же больнице был задержан за мелкое хулиганство пьяный мужчина 1986 года рождения.

В воскресенье днем помощь росгвардейцам понадобилась сотрудникам кафе-бара на улице Комсомольской в Кондопоге. Там буянили две пьяные женщины, одной из которых 27 лет, второй – 34. Администрация заведения не смогла призвать их к порядку.

Ранее посетитель бара в Карелии напал на сотрудника Росгвардии.