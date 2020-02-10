890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сегодня вечером на набережной Петрозаводска снесут все ледовые и снежные скульптуры 1
Сегодня 13:00
Женщина утонула на Ладожском озере в Карелии 1
Сегодня 13:46
Мамочка из Карелии сменила "горшки и кастрюли" на новую профессию 3
Сегодня 08:05
Взяткодатель по делу арестованного экс-министра транспорта Карелии может избежать уголовного наказания 10
Сегодня 13:25

Росгвардейцы помогли утихомирить пьяных дебоширов в больнице Петрозаводска

Новости. Криминал
16:32, 10 Февраля 2020
фото: Управление Росгвардии Карелии
Загрузка...

В Петрозаводске за выходные помощь дважды потребовалась работникам больницы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Так, в субботу, 8 февраля, в 21:07 росгвардейцы выезжали по "тревожной" кнопке в учреждение здравоохранения, где задержали мужчину 1973 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночь с субботы на воскресенье в 1:33 в этой же больнице был задержан за мелкое хулиганство пьяный мужчина 1986 года рождения.

В воскресенье днем помощь росгвардейцам понадобилась сотрудникам кафе-бара на улице Комсомольской в Кондопоге. Там буянили две пьяные женщины, одной из которых 27 лет, второй – 34. Администрация заведения не смогла призвать их к порядку.  

Ранее посетитель бара в Карелии напал на сотрудника Росгвардии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
03.02.2020, 06:40
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
03.02.2020, 07:07
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
Сегодня 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»