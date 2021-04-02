Росгвардейцы пресекли драку в детском отделении больницы в Карелии

Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны выезжала в районную больницу после срабатывания "тревожной кнопки".

Как сообщили в карельском управлении Росгвардии, инцидент произошел 1 апреля в детском отделении местной больницы.



Прибывших росгвардейцев у входа встретила женщина. Она рассказала, что пришла в лечебное учреждение забрать своего ребенка. Ее сопровождал сожитель. В это же время в больнице появился бывший супруг сегежанки. Между мужчинами произошла драка.



Сотрудники Росгвардии пресекли конфликт и вызвали на место участкового уполномоченного полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Нарушители правопорядка написали заявления друг на друга.