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Росгвардейцы пресекли драку в детском отделении больницы в Карелии

Новости. Происшествия
08:50, 03 Апреля 2021
фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны выезжала в районную больницу после срабатывания "тревожной кнопки".

Как сообщили в карельском управлении Росгвардии, инцидент произошел 1 апреля в детском отделении местной больницы.

Прибывших росгвардейцев у входа встретила женщина. Она рассказала, что пришла в лечебное учреждение забрать своего ребенка. Ее сопровождал сожитель. В это же время в больнице появился бывший супруг сегежанки. Между мужчинами произошла драка.

Сотрудники Росгвардии пресекли конфликт и вызвали на место участкового уполномоченного полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Нарушители правопорядка написали заявления друг на друга.

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Комментарии

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кир
2021-04-03 09:54:26
Пофиг их куклы и тряпки.
театральный критик
2021-04-03 09:22:05
Сожительство до добра не доводит.
Гость
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