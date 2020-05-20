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Росгвардейцы пресекли кражи из магазинов Карелии

Новости. Происшествия
17:20, 21 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Злоумышленники пытались обокрасть магазины в трех городах республики, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

За 18 и 19 мая поступили сообщения из магазинов Петрозаводска, Сегежи и Кеми. Во всех случаях бдительные работники торговых заведений заметили нарушителей.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанных полицейским.

Всем злоумышленникам грозит либо штраф, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Ранее две пенсионерки попались на краже товаров из гипермаркета Петрозаводска.

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