Росгвардейцы скрутили дебошира в одном из баров Петрозаводска

Мужчина в баре обматерил всех присутствовавших и пытался завязать драку, сообщили в Росгвардии Карелии.

На минувших выходных из сетевого магазина в Олонце нетрезвый 26-летний мужчина похитил алкоголь на одну тысячу рублей.



Его задержал наряд вневедомственной охраны и доставил в отделение полиции.

Ночью в одном из баров Петрозаводска сработала сигнализация. Патруль Росгвардии выехал на место. Выяснилось, что неизвестный мешал работе персонала, матерился и приставал к посетителям.



Также мужчина пытался завязать драку с гостями заведения. Росгвардейцы передали задержанного полиции.