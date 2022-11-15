Росгвардейцы скрутили дебошира в одном из баров Петрозаводска

Мужчина в баре обматерил всех присутствовавших и пытался завязать драку, сообщили в Росгвардии Карелии.
На минувших выходных из сетевого магазина в Олонце нетрезвый 26-летний мужчина похитил алкоголь на одну тысячу рублей.
Его задержал наряд вневедомственной охраны и доставил в отделение полиции.
Ночью в одном из баров Петрозаводска сработала сигнализация. Патруль Росгвардии выехал на место. Выяснилось, что неизвестный мешал работе персонала, матерился и приставал к посетителям.
Также мужчина пытался завязать драку с гостями заведения. Росгвардейцы передали задержанного полиции.
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