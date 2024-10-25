Росгвардейцы совершили более 5000 выездов по сигналам «тревога»

Такие данные были озвучены на оперативном совещании по итогам служебно-боевой деятельности за 9 месяцев текущего года.

В совещании приняли участие начальник территориального управления полковник полиции Николай Путилин, руководитель вневедомственной охраны подполковник полиции Алексей Гроссман, а также его заместители, начальники служб и руководители филиалов.



В рамках торжественной части совещания Николай Путилин и Алексей Гроссман вручили сотрудникам очередные специальные звания, а также наградили почетными грамотами и благодарственными письма за добросовестное выполнение служебных обязанностей, сообщили в ведомстве.





На сегодня в республике подразделения вневедомственной охраны защищают более 3000 объектов, и порядка 4000 квартир и мест хранения имущества граждан.

За 9 месяцев группы задержания совершили более 5000 выездов по сигналам «тревога» с охраняемых объектов, в результате которых было задержано 360 правонарушителей.



Все запланированные мероприятия, направленные в том числе на защиту имущественных интересов, усиление антитеррористической укрепленности, обеспечение охраны правопорядка и общественной безопасности, были реализованы.