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Новости. Происшествия
14:51, 23 Июля 2019
фото: Арина Степенная

Росгвардейцы спасли пьяного мужчину, устроившего купания в канале Кондопожской гидроэлектростанции

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, мешавшего работе гидроэлектростанции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувшее воскресенье, 21 июля, около 19.30 росгвардейцам пришлось выехать на Кондопожскую гидроэлектростанцию. Причиной вызова правоохранителей стал молодой человек, который купался в деривационном канале в районе здания водоприёмника.

Охранник гидроэлектростанции рассказал сотрудникам вневедомственной охраны, что гражданин вел себя неадекватно, отказывался выходить из воды. Но, увидев стражей правопорядка, нарушитель общественного порядка всё-таки перестал купаться в неположенном и опасном месте.

Росгвардейцы побеседовали с молодым человеком. Как выяснилось, он проживает в Сегеже. Больше ничего внятного он пояснить не смог — находился в состоянии опьянения, с трудом стоял на ногах.

Гражданина пришлось задержать и передать сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Молодому человеку грозит административный штраф.

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