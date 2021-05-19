Реклама на сайте
Прислать новость
Жительница Карелии задолжала за коммунальную услугу, которую ей никто не оказывал
19.05.2021 18:20
В Петрозаводске разыскивается водитель, заблокировавший проезд на перекрестке (ВИДЕО)
19.05.2021 15:17
Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды
19.05.2021 16:16
Суд присяжных посчитал, что бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения 2
19.05.2021 17:39

Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину с двумя бутылками алкоголя в рукаве

Новости. Общество
09:18, 20 Мая 2021
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
Загрузка...

В Сортавале мужчина пытался пронести мимо кассы сразу две бутылки крепкого алкоголя, спрятав их в рукаве, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшую среду, 19 мая, в сетевых магазинах Карелии дважды нажималась тревожная кнопка. Один инцидент произошел в Сортавале. Группа задержания вневедомственной охраны выезжала в магазин на улице Бондарева. 54-летний мужчина, не имеющий регистрации, попытался вынести в рукаве две бутылки крепкого спиртного.

В этот же день в Сегеже при попытке хищения товара был замечен несовершеннолетний местный житель — подросток пронес мимо кассы энергетические напитки.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, любители бесплатной выпивки атаковали сетевые магазины в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»