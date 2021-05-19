Росгвардейцы в Карелии задержали мужчину с двумя бутылками алкоголя в рукаве

В Сортавале мужчина пытался пронести мимо кассы сразу две бутылки крепкого алкоголя, спрятав их в рукаве, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшую среду, 19 мая, в сетевых магазинах Карелии дважды нажималась тревожная кнопка. Один инцидент произошел в Сортавале. Группа задержания вневедомственной охраны выезжала в магазин на улице Бондарева. 54-летний мужчина, не имеющий регистрации, попытался вынести в рукаве две бутылки крепкого спиртного.

В этот же день в Сегеже при попытке хищения товара был замечен несовершеннолетний местный житель — подросток пронес мимо кассы энергетические напитки.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, любители бесплатной выпивки атаковали сетевые магазины в Карелии.