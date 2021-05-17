Любители бесплатной выпивки атаковали сетевые магазины в Карелии

Росгвардейцы несколько раз за сутки выезжали в сетевые магазины, где покупатели пытались пронесли алкоголь мимо кассы.

На пульты Кемского и Кондопожского отделов вневедомственной охраны 17 мая поступило несколько вызовов из разных сетевых магазинов. В основном объектом хищения становилась алкогольная продукция, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Так, в магазине на площади Кирова в Кеми ближе к вечеру сработала тревожная сигнализация — при попытке хищения алкоголя был задержан 68-летний местный житель. Аналогичный случай произошел и в Кондопоге — злоумышленник, 47-летний мужчина, попытался, минуя кассу, вынести из магазина спиртное. Еще несколько попыток хищения были зарегистрированы в Кемском районе.

Нарушители задержаны и переданы полиции.

Ранее пенсионерка в Карелии попалась на краже алкоголя