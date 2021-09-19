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Росгвардейцы вывели из сельского кафе матерящуюся женщину

Новости. Происшествия
09:20, 21 Сентября 2021
фото: © Алексей Филиппов / ТАСС

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Буйных посетителей кафе в Петрозаводске и Кондопоге задержали бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны на днях выезжала в популярное кафе, расположенное в микрорайоне Кукковка. Там за противоправные действия в отношении администратора задержан 28-летний горожанин. От нетрезвого посетителя пострадал работник ресторана в центре Петрозаводска. Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину за мелкое хулиганство.

А в Кондопожском районе, в кафе, расположенном в селе Янишполе, 40-летняя гостья заведения выражалась нецензурной бранью в отношении посетителей кафе — нарушительница задержана и передана полиции.

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