Росгвардейцы вывели из сельского кафе матерящуюся женщину

Буйных посетителей кафе в Петрозаводске и Кондопоге задержали бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве.

Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны на днях выезжала в популярное кафе, расположенное в микрорайоне Кукковка. Там за противоправные действия в отношении администратора задержан 28-летний горожанин. От нетрезвого посетителя пострадал работник ресторана в центре Петрозаводска. Сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину за мелкое хулиганство.

А в Кондопожском районе, в кафе, расположенном в селе Янишполе, 40-летняя гостья заведения выражалась нецензурной бранью в отношении посетителей кафе — нарушительница задержана и передана полиции.