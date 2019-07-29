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Новости. Общество
17:40, 29 Июля 2019
фото: Росгвардия Карелии

Росгвардейцы взорвали страшные находки в Карелии

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Сотрудники ОМОН уничтожили снаряды времён Великой Отечественной войны, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувшие выходные, 27 и 28 июля, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия дважды выезжали в Олонецкий район на сообщения об обнаружении предметов времен войны.

Так, в первом случае в деревне Судалица местными жителями рядом с домами на берегу озера найден осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм. А днём позже в деревне Путилица граждане опять обнаружили опасную находку рядом с домами на берегу реки Олонка – артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Все найденные снаряды после детального обследования взрывотехниками ОМОН вывезены на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожены со всеми мерами предосторожности.

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Комментарии

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кир
2019-07-29 18:19:29
Война никогда у нас не кончится, пока мины находят. Потом начнется следующая. :)
Гость
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