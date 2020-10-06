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Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с ножами в больнице Петрозаводска

Новости. Происшествия
14:36, 07 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Буйный пациент угрожал физической расправой медбрату БСМП, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 6 октября в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска сработала тревожная сигнализация — буйный пациент угрожал физической расправой младшему медбрату.

Через несколько минут после поступления сигнала сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и задержали 57-летнего нарушителя, которого ранее доставила в больницу "скорая".

Также мужчина пронес два ножа и попытался достать их из кармана во время словесного конфликта с медицинскими работниками. Завершить свой умысел нарушитель не смог, медбрат вовремя перехватил его руку и вызвал охранников медицинского учреждения, которые забрали опасные предметы.

Росгвардейцы задержали агрессивного петрозаводчанина и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

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Комментарии

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кир
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