Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с ножами в больнице Петрозаводска

Буйный пациент угрожал физической расправой медбрату БСМП, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 6 октября в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска сработала тревожная сигнализация — буйный пациент угрожал физической расправой младшему медбрату.

Через несколько минут после поступления сигнала сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и задержали 57-летнего нарушителя, которого ранее доставила в больницу "скорая".

Также мужчина пронес два ножа и попытался достать их из кармана во время словесного конфликта с медицинскими работниками. Завершить свой умысел нарушитель не смог, медбрат вовремя перехватил его руку и вызвал охранников медицинского учреждения, которые забрали опасные предметы.

Росгвардейцы задержали агрессивного петрозаводчанина и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.