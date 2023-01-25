Росгвардейцы задержали агрессивного покупателя магазина в поселке Карелии

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на вызов «тревожной кнопки» из магазина поселка Надвоицы.
Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Прибыв по указанному адресу, наряд выяснил, что 25-летний покупатель в состоянии алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно, выражается нецензурной бранью и мешает работе торгового заведения.
Сотрудники вневедомственной охраны его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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