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Росгвардейцы задержали дебоширов в баре Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:15, 27 Сентября 2022
фото: © depositphoto

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Сотрудники Росгвардии задержали хулиганов, которые повредили имущество бара.

На пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из бара. Об этом информирует Росгвардия.

По прибытии на место вызова сотрудники Росгвардии со слов администратора заведения установили, что двое граждан повредили имущество: рекламные держатели, органические стекла, весы, декоративную полку и дверную ручку.

Также один из хулиганов бросил весы в администратора, тем самым повредив его руку. От медицинской помощи пострадавший отказался. Личность дебоширов была установлена — ими оказались 31-летний и 40-летний петрозаводчане. Росгвардейцы доставили задержанных в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что молодой человек попытался вынести две бутылки виски из магазина в Петрозаводске

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