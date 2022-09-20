Росгвардейцы задержали дебоширов в баре Петрозаводска

Сотрудники Росгвардии задержали хулиганов, которые повредили имущество бара.

На пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из бара. Об этом информирует Росгвардия.

По прибытии на место вызова сотрудники Росгвардии со слов администратора заведения установили, что двое граждан повредили имущество: рекламные держатели, органические стекла, весы, декоративную полку и дверную ручку.

Также один из хулиганов бросил весы в администратора, тем самым повредив его руку. От медицинской помощи пострадавший отказался. Личность дебоширов была установлена — ими оказались 31-летний и 40-летний петрозаводчане. Росгвардейцы доставили задержанных в отделение полиции.

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