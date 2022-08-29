Молодой человек попытался вынести две бутылки виски из магазина в Петрозаводске

В выходные сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, попавшихся на краже товаров из магазинов Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в субботу, 17 сентября, сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей в торговых точках Петрозаводска и Сегежи. Так, «тревожная» кнопка сработала в одном из столичных гипермаркетов. Выяснилось, что 28-летний горожанин попытался без оплаты пронести мимо кассы две бутылки виски стоимостью свыше 4000 рублей.

В Сегеже представители Росгвардии выезжали на вызов в магазин, где мужчина попался на хищении двух банок кофе.

Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, протеиновые батончики, ароматизаторы и спиртное стали добычей магазинных воров в Карелии.