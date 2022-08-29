Протеиновые батончики, ароматизаторы и спиртное стали добычей магазинных воров в Карелии

В Росгвардии Карелии рассказали о том, что крали в магазинах Карелии 13 сентября.

В Сегеже во вторник, 13 сентября, группа задержания Росгвардии четыре раза выезжала в один из магазинов города. Задержаны были местные жители 30, 35, 38 и 46 лет — все они пытались пронести мимо кассы спиртное.

Двух молодых людей 25 лет, а также 51-летнего горожанина задержали в тот же день росгвардейцы в Петрозаводске. Их добычей стали ароматизаторы для автомобиля, алкоголь и протеиновые батончики.

Общая сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей. Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.