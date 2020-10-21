Росгвардейцы задержали молодого человека в Карелии, укравшего алкоголь

Без политики

В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.