Росгвардейцы задержали молодого человека в Карелии, укравшего алкоголь

В Медвежьегорске благодаря сотрудникам Росгвардии удалось задержать вора, сообщили в ведомстве.
В понедельник утром, 19 октября, в одном из сетевых магазинов Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация: злоумышленник открыто, на глазах работников, украл алкоголь и скрылся.
Прибывшие на место росгвардейцы Медвежьегорского отдела выяснили обстоятельства произошедшего, приметы подозреваемого и приступили к поискам.
Вскоре с поличным был задержан 28-летний похититель.
Похищенное изъято, задержанный передан полиции.
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