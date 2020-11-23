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Росгвардейцы задержали мужчин, разгромивших сауну в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:18, 24 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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За сутки сауна на Кукковке дважды подвергалась атакам пьяных посетителей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В минувшие выходные группы задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны дважды выезжали по одному и тому же адресу – от дежурного поступила информация о противоправных действиях в сауне на улице Балтийской.

Вечером 21 ноября росгвардейцы задержали в сауне 28-летнего посетителя, который повредил систему очистки бассейна. А утром следующего дня там же были задержаны мужчины 31, 38 и 43 лет.

Администратор рассказала, что они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью, а также сломали бильярдный кий. Один из нарушителей распылил газ из аэрозольного пистолета и угрожал физической расправой сотрудникам заведения.

Всех нарушителей передали полиции.

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