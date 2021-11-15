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Росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину, укравшего одежду

Новости. Криминал
11:01, 24 Ноября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли семь краж на охраняемых объектах, сообщили в ведомстве.

В понедельник, 22 ноября, росгвардейцы семь раз выезжали на сработку тревожных кнопок: четыре раза в одном из гипермаркетов Петрозаводска, два раза в Сегеже и один — в Кеми.

Похитители пытались вынести в основном алкоголь и продукты питания. Один из нарушителей утром попытался пронести мимо кассы косметическое средство, а днем в том же магазине задержали 47-летнего мужчину с неоплаченной одеждой. Как выяснилось, он находился в розыске. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали их полиции.

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Комментарии

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кир
2021-11-24 11:44:43
Ник можно сменить, а "умище" нет. Бумажные стаканчики с любым ником вылезают наружу. :)
Offff
2021-11-24 11:11:18
Какие отважные . Надеюсь , бумажными стаканчиками ..никто не кидался ..а то они и так рискуют . :)
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