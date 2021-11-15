Росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину, укравшего одежду

Сотрудники Росгвардии за сутки пресекли семь краж на охраняемых объектах, сообщили в ведомстве.

В понедельник, 22 ноября, росгвардейцы семь раз выезжали на сработку тревожных кнопок: четыре раза в одном из гипермаркетов Петрозаводска, два раза в Сегеже и один — в Кеми.

Похитители пытались вынести в основном алкоголь и продукты питания. Один из нарушителей утром попытался пронести мимо кассы косметическое средство, а днем в том же магазине задержали 47-летнего мужчину с неоплаченной одеждой. Как выяснилось, он находился в розыске. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей и передали их полиции.