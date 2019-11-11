07:25, 11 Ноября 2019
Росгвардейцы задержали петрозаводчанина, угрожавшего расправой своей бывшей жене
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Мужчина крушил мебель и размахивал руками, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В минувший четверг, 7 ноября, около 22.30 53-летняя жительница микрорайона Древлянка воспользовалась услугой "Мобильный телохранитель".
Позвать на помощь правоохранителей заставило гражданку неадекватное поведение её бывшего супруга. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно — размахивал руками и крушил мебель.
Буйный гражданин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Дальнейшим разбирательством занимаются полицейские.
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