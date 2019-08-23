Росгвардия хочет получить право изымать помещения и землю на время боевых задач в регионах

Росгвардия подготовила проект постановления правительства, согласно которому региональные и муниципальные власти должны будут по запросу предоставлять ее войскам помещения и земельные участки на время боевых задач.

На рассмотрение заявки властям дается десять дней. В экстренной ситуации Росгвардия будет отправлять устный запрос, на подтверждение которого дается 24 часа, пишет "Коммерсантъ".

Объекты будут предоставлять "на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач в безвозмездное пользование" на условиях договора, который будет заключен с местными органами исполнительной власти. Росгвардии не будут выдавать помещения и землю, которые находятся в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также являются объектами культурного наследия.

Росвагрдия будет отвечать за поддержание состояния объектов, при необходимости оплачивать ремонт, оплачивать расходы на содержание, обеспечение коммунальными услугами и т. д.

В Кремле заявили, что не знают про инициативу.

В 2017 году президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе охраны (ФСО) изымать землю для государственных нужд. Такое же право получили ФСБ, Росимущество и Минобороны.