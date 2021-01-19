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Росгвардия хочет разрешить инкассаторам и охранникам банков задерживать налетчиков

Новости. Общество
21:05, 19 Января 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Инкассаторы и охранники банков могут получить право задерживать грабителей для передачи их полиции.

Соответствующий законопроект представил на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев. Об этом сообщает ТАСС.

"Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении охраняемых объектов и грузов", - сказал Линев.

Он добавил, что, согласно законопроекту, инкассаторы и охранники должны незамедлительно передавать задержанных полиции, а при документарном оформлении задержания полицейские должны отсчитывать срок задержания с момента фактического ограничения свободы, а не с момента, когда злоумышленник попал в руки правоохранительных органов.

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