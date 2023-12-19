Росгвардия Петрозаводска скрутила мужчину с неоплаченным ножом

В ночь на понедельник, 18 декабря, на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета.
39-летний мужчина взял в торговом зале нож и прошел через расчетно-кассовый узел без оплаты.
Кроме этого, сигнализация экстренного вызова Росгвардии сработала в сетевом магазине Сегежи. Там нетрезвый местный житель 65 лет пытался украсть две бутылки спиртного.
Кроме того, в торговом заведении Питкяранты 35-летний гражданин пронес мимо кассы неоплаченный кофе.
Всех нарушителей задержали и отвезли в полицию, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.
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