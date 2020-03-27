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Роскачество дало прогноз по стоимости вина в России

Новости. Общество
21:05, 27 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В организации считают, что цены на импортное вино будут расти постепенно, пишет "ТАСС".

Рост цен на импортное вино из-за ослабления курса рубля будет постепенным, при этом дефицита вина на фоне пандемии коронавируса не ожидается.

Во время пиков с изменением курса рубля и валютных курсов в 2008 и 2014 годах цены на вино выросли быстро, напомнили в ведомстве: импортеры-поставщики информировали своих клиентов об изменениях в прайс-листах до нескольких раз за неделю. Однако в этот раз ситуация будет развиваться по-другому, поскольку российский винный рынок серьезно изменился: теперь значительная часть вина импортируется торговыми сетями напрямую, а на рынке идет жесткая конкуренция за покупателя.

"Подорожание будет, но произойдет оно постепенно. В первую очередь, поэтапного повышения цен стоит ждать на недорогие вина. Подорожание весьма вероятно будет плавным на 5-10% в течение первых недель. Если ситуация с курсами валют не нормализуется, через месяц-полтора возможно и более существенное повышение цен", - цитирует представителей Роскачества ТАСС .

Учитывая это, а также то, что в основном потребители предпочитают недорогие столовые вина, которые не стоит долго хранить в домашних условиях, эксперты Роскачества не рекомендуют закупаться вином впрок. При этом если все-таки хочется сделать винные запасы, внимание стоит обратить на акционные вина, а также редкие вина с небольших виноделен, отмечают эксперты.

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