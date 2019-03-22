Роскачество назвало лучшие наушники

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Эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали 93 пары проводных наушников.
Для оценки качества системы передачи звукового сигнала, прочности наушников и их функциональности использовалось специальное оборудование. Качество звучания и удобство устройства испытывали создатели музыки, исполнители, музыкальные педагоги, отмечает Роскачество.
Лучшими признаны наушники Sennheiser HD 630VB, Bose SoundSport (iOs) и Sennheiser Urbanite I XL.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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