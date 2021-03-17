Роскомнадзор может получить доступ к телефонным разговорам россиян

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах.

Роскомнадзор будет получать информацию о звонках и электронных сообщениях россиян. Соответствующий документ разработан правительством РФ. Об этом сообщает URA.RU.

"Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах", — передает РБК со ссылкой на текст документа. Отмечается, что ранее доступ к данным о звонках россиян имели только операторы сотовой связи и структуры МВД.

Согласно новому закону, Роскомнадзор получит информацию о личных данных пользователей, о номере телефона, которым они пользуются. Также работники ведомства будут осведомлены об отправке текстовых и голосовых сообщений россиян. Кроме этого, Роскомнадзор сможет отслеживать изменение тарифа абонента.

Ранее сообщалось, что МВД РФ выступило с инициативой открыть доступ к спискам контактов россиян. В ведомстве уверены, что эта мера поможет бороться с мошенниками.