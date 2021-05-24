Роскомнадзор предупредил о возможном замедлении сервисов Google

В ведомстве заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент, и добавили, что у американской корпорации есть сутки на удаление запрещенного контента.

Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании в России, сообщили в ведомстве. Об этом написало агентство ТАСС.

Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в РФ контент, добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также заявили, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям.

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

У Google есть сутки на удаление запрещенного контента, добавили в Роскомнадзоре.