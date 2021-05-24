Реклама на сайте
Прислать новость
Молния ударила в телевышку в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:02
Маршрутка с пассажирами устроила опасные гонки в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 11:32
Татьяна Тишкова: «Если ты не умеешь общаться с людьми, то тебе нечего делать в администрации района» 2
Сегодня 17:10
Мэр Петрозаводска будет ездить на работу на электросамокате 12
Сегодня 07:15

Роскомнадзор предупредил о возможном замедлении сервисов Google

Новости. Общество
22:00, 24 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В ведомстве заявили, что Google и YouTube недостаточно фильтруют запрещенный контент, и добавили, что у американской корпорации есть сутки на удаление запрещенного контента.

Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании в России, сообщили в ведомстве. Об этом написало агентство ТАСС.

Несколько кликов и наш город станет лучше
22.05.2021 22:45

Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в РФ контент, добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве также заявили, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям.

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

У Google есть сутки на удаление запрещенного контента, добавили в Роскомнадзоре.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-24 22:25:36
Они наглеют, а вы что? Наши зависимы от мирового порядка, - сказал кот. Хотят крутость показать на пустом месте.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
17.05.2021, 12:49
В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»