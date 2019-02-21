Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:23, 21 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Роскомнадзор заблокировал доступ к независимому норвежскому онлайн-изданию

Загрузка...

Ранее ФСБ запретила редактору издания въезд в Россию, увидев в нем "угрозу национальной безопасности".

Роскомнадзор заблокировал доступ к независимому норвежскому онлайн-изданию The Independent Barents Observer на территории России. Формальным поводом для этого послужил отказ редакции удалить одну из своих статей, которая, по мнению ведомства, нарушала российское законодательство. Ранее ФСБ России запретила редактору The Independent Barents Observer Томасу Нильсену въезд на территорию страны, увидев в нем "угрозу национальной безопасности".

"Мы работаем в Норвегии по норвежскому законодательству, которое гласит, что никто не имеет права оказывать влияние на редакционную политику. Свобода слова закреплена как в Конституции Норвегии, так и в Конституции России, – так объяснил свое отношение к произошедшему редактор The Independent Barents Observer . – Противоречит эта публикация российскому законодательству или нет – это вопрос к юристам. Мы оспариваем решение Роскомнадзора, но я признаю за ним право заблокировать любую статью российского СМИ, если она не соответствует российскому законодательству".

В редакции The Independent Barents Observer, которая располагается в приграничном норвежском городе Киркенесе, побывал журналист "Столицы на Онего". Читайте подробнее об этом в статье "Журналист стал "угрозой национальной безопасности".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-02-21 14:51:28
"Ранее ФСБ России запретила редактору The Independent Barents Observer Томасу Нильсену въезд на территорию страны".

Не повезло Томасу Нильсену. Теперь он не сможет иметь счет в Сбербанке и недвижимость в Крыму, как его российские коллеги.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
14.02.2019, 17:01
Стала известна схема действий крупного картеля в Карелии
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
14.02.2019, 21:05
Назван самый бедный регион России

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 12
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 20
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 16
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Личное мнение
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
Редактору независимого норвежского издания закрыли въезд в Россию, а доступ к самому изданию заблокировали.
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
18.02.2019 11:43
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 12:40
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»