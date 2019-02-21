Ранее ФСБ запретила редактору издания въезд в Россию, увидев в нем "угрозу национальной безопасности".

Роскомнадзор заблокировал доступ к независимому норвежскому онлайн-изданию The Independent Barents Observer на территории России. Формальным поводом для этого послужил отказ редакции удалить одну из своих статей, которая, по мнению ведомства, нарушала российское законодательство. Ранее ФСБ России запретила редактору The Independent Barents Observer Томасу Нильсену въезд на территорию страны, увидев в нем "угрозу национальной безопасности".

"Мы работаем в Норвегии по норвежскому законодательству, которое гласит, что никто не имеет права оказывать влияние на редакционную политику. Свобода слова закреплена как в Конституции Норвегии, так и в Конституции России, – так объяснил свое отношение к произошедшему редактор The Independent Barents Observer . – Противоречит эта публикация российскому законодательству или нет – это вопрос к юристам. Мы оспариваем решение Роскомнадзора, но я признаю за ним право заблокировать любую статью российского СМИ, если она не соответствует российскому законодательству".

В редакции The Independent Barents Observer, которая располагается в приграничном норвежском городе Киркенесе, побывал журналист "Столицы на Онего". Читайте подробнее об этом в статье "Журналист стал "угрозой национальной безопасности".