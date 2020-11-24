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Рособрнадзор не планирует переносить сроки сдачи экзаменов для выпускников школ из-за коронавируса

Новости. Общество
22:00, 24 Ноября 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В 2021 году экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов традиционно пройдут в три этапа.

Рособрнадзор планирует провести Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ранее установленные сроки, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось. В случае необходимости решения по изменениям порядка проведения ГИА будут приниматься ближе к датам проведения экзаменов", – заявили в пресс-службе.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 14 мая, основной – с 21 мая по 1 июля и дополнительный – с 3 по 22 сентября.

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