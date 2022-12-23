Роспотребнадзор дал советы по выбору безопасной пиротехники к Новому году

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как выбрать правильные фейерверки и салюты.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и эксплуатации фейерверков и петард.

Так, приобретать пиротехнику следует в специализированных магазинах, павильонах и киосках, где на них не попадают осадки и прямые солнечные лучи. Запрещено продавать фейерверки и салюты в жилых домах, подземных переходах и зданиях вокзалов, а также лицам, не достигшим 16 лет.

При покупке пиротехники важно обратить внимание на внешний вид изделия. Фейерверки должны быть в упаковке, на которой должны быть указаны:

— наименование пиротехнических изделий;

— предупреждение об опасности и класс опасности;

— наименование и место нахождения изготовителя;

— дата окончания срока годности;

— перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

— требования по безопасному хранению и утилизации;

— инструкция по применению.

Вся информация должна быть изложена на русском языке, предупредительные надписи выделяются словом «внимание».

При выборе места для использования нужно строго следовать инструкции к конкретному виду пиротехники. В ней должен быть указан радиус опасной зоны. Так, для запуска изделий для I класса он составляет не более 0,5 м, для II класса — около 5 м и для III класса — не более 30 м.