Роспотребнадзор Карелии выписал два штрафа торговцам за неправильное хранение мяса

Управление Роспотребнадзора по Карелии провел проверку за оборотом мяса и мясной продукции на территории республики и выявило нарушения, сообщили в ведомстве.

По информации управления Роспотребнадзора, за 2 квартал проведены контрольные мероприятия в отношении 54 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции; проверено 98 объектов.

В исследованных образцах мясной продукции превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено. По физико-химическим показателям все пробы соответствовали требованиям законодательства.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлены в 3 объектах.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции.

По результатам контрольных мероприятий составлено 2 протокола об административном правонарушении, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения.